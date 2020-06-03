РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 3 июн. Организаторы первого Общероссийского онлайн-фестиваля кроваток «Сказочная страна» - сообщество активных мам Люберец «Мама-оффлайн» - продлили прием заявок на участие в мероприятии по 3 июня, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

Участницами фестиваля могут стать женщины любого возраста, у которых есть дети.

«В качестве конкурсной работы принимаются фотографии детской кроватки, оформленной в стиле любимой сказки, и видео (не более одной минуты) с презентацией темы работы», - пояснила руководитель сообщества Елена Гайфулина.

Она добавила, что конкурсанткам необходимо подписаться на Instagram-аккаунт сообщества @mama.offline, заполнить по 3 июня заявку по ссылке в шапке профиля, рассказать о фестивале на своей страничке в соцсетях, поставить хештеги #фестиваль_кроваток и #фестиваль_кроваток2020_мамаоффлайн.

Непосредственно творческие работы надо отправить в директ аккаунта @mama.offline по 14 июня. Их будет оценивать независимое жюри. Результаты объявят 17 июня.

Победителей ждут памятные дипломы и подарки. Участие в фестивале бесплатное.