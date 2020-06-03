РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 3 июн. Сотрудники управляющей компании МУП «СЕЗ» в микрорайоне Климовск Подольска приступили к уборке воды в подвалах многоквартирных домов, сообщается в группе «МУП «СЕЗ» в соцсети «ВКонтакте».

«В микрорайоне Климовск Подольска сотрудники управляющей компании МУП «СЕЗ» убирают в эти июньские дни воду не только с внутридворовых дорог. Аналогичную работу приходится выполнять и в ряде подвальных помещений многоквартирных домов», - говорится в сообщении.

В данных работах специалисты используют специальную технику.