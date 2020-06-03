РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 3 июн. С начала текущего года в Люберецком родильном доме появились на свет 32 двойни, сообщила главный врач Московского областного центра охраны материнства и детства Люберец Татьяна Мельник.

«Тенденция к рождению двойни сегодня увеличивается из-за повышения возрастного порога для рожающих женщин. К примеру, статистика многоплодной беременности в Люберецком роддоме в первом квартале текущего года составила 1,5% от всех родов - 16 двоен», - сказала Мельник.

По ее словам, в апреле и мае появились на свет еще по восемь двоен.