Сбербанк является одним из основных участников всех ключевых государственных антикризисных программ, направленных на поддержку бизнес-сообщества. 11 мая президент объявил о новых мерах поддержки бизнеса, в том числе о программе кредитования под 2 %. О результатах первого дня программы рассказал заместитель председателя Среднерусского банка ПАО Сбербанк Евгений Елисеев.

Евгений Викторович, 1 июня Сбербанк начал выдавать кредиты по государственной программе кредитования под 2%. Сколько кредитов уже оформлено в Среднерусском банке?

По итогам первого дня мы выдали 588 кредитов на общую сумму более 2 миллиардов рублей, из них 522 кредита приходятся на малый бизнес и 66 - на крупный и средний бизнес.

Каким образом удалось обеспечить такой объем выдач за один день?

Мы максимально автоматизировали процесс рассмотрения заявки. Сейчас он выглядит следующим образом: клиент подает заявку через приложение СбербанкБизнесОнлайн, после чего он автоматически проходит все необходимые проверки. По заявкам на сумму, превышающую 10 миллионов рублей, мы проводим дополнительную проверку по упрощенной схеме.

Расскажите немного об условиях программы, какие предприятия могут рассчитывать на помощь и как рассчитывается сумма кредита?

Такой кредит могут получить коммерческие компании и социально ориентированные некоммерческие организации. Сумма кредита определяется количеством сотрудников заемщика, умноженных на величину РРОТ и количество полных месяцев до 1 декабря 2020 года с момента предоставления займа. При необходимости программой предусмотрена возможность пролонгации при соблюдении ряда условий, которые направлены на сохранение численности и подтверждение эффективной деятельности компании. Максимальный срок кредита - до 30 июня 2021 года, а при списании долга — до 1 апреля 2021.

В чем преимущество этой программы?

Основная особенность этой программы заключается в том, что здесь нет ограничений по количеству сотрудников компании, помимо этого, значительно расширен список пострадавших отраслей. Кроме того, государство полностью погасит кредит и начисленные по нему проценты, предприятиям, которые сохранят до марта 2021 года штат сотрудников на уровне 90% и выше. То есть, при соблюдении условий, компания сможет получить фактически безвозмездную помощь. Это позволит сохранить как занятость, так и операционную деятельность предприятия.

А есть какие-то ограничения по программе?

Ключевое условие программы – это соответствие ОКВЭД компании и принадлежность к списку пострадавших отраслей. Если говорить о малом бизнесе, то здесь может быть использован как основной, так и дополнительной ОКВЭД, а для среднего и крупного бизнеса – только основной.

А что делать предприятиям, которые не попадут в список?

Еще в конце марта мы запустили программу по реструктуризации кредитов заемщиков, относящихся к отраслям, наиболее пострадавшим от COVID-19, так называемые кредитные каникулы. Наш список пострадавших отраслей шире, чем список, утвержденный правительством. Данная программа касается не только малого бизнеса, но и всех сегментов: от крупнейших клиентов, работающих в сферах транспорта, гостиничной и торговой недвижимости, услуг, производства строительных материалов, розничной и оптовой торговли товарами выборочного спроса, образования, спорта, в учреждениях культуры и искусства, до клиентов малого бизнеса. По этой программе возможно уменьшить ежемесячный платеж за счет увеличения срока кредита, либо дать отсрочку погашения основного долга и процентов на шесть месяцев. Сегодня мы уже реструктурировали 7,3 тысячи кредитных договоров на общую сумму 15 миллиардов рублей.

А что сейчас происходит с программой под 0%? Пользуются ли ей предприятия?

По этой программе на текущий момент мы выдали 1,6 тысячи кредитов на сумму 2,7 миллиарда рублей. Основной поток заявок мы получили с середины апреля по середину мая. Сейчас программа продолжает работать и показывать свою востребованность для пострадавших отраслей.