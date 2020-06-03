РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 3 июн. Юные жители городского округа Люберцы могут присоединиться к онлайн-зарядкам на портале «Живу спортом», говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

С 1 июня расписание Zoom-тренировок «Живу спортом» было расширено дополнительными занятиями для детей. Теперь они проходят два раза в день.

«С начала лета дети могут заниматься онлайн под руководством профессиональных тренеров ежедневно в 10:00 и 14:00. Каждая детская Zoom-тренировка «Живу спортом» включает в себя специально подобранный комплекс упражнений с учетом возрастных особенностей группы. До 1 июня такие занятия проводились один раз в день», - говорится в сообщении.

Ознакомиться с актуальным расписанием тренировок и наличием свободных мест в группе, а также зарегистрироваться на понравившуюся тренировку можно на сайте живуспортом.рф.