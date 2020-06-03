РИАМО (БАЛАШИХА) - 3 июн. Установку искусственной дорожной неровности (ИДН) на улице Третьяка в микрорайоне Авиаторов Балашихи посчитали нецелесообразной, данный участок не является местом концентрации ДТП, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Житель Балашихи обратился на портал с просьбой установить «лежачего полицейского» у пешеходного перехода на улице Третьяка, так как он активно используется жителями микрорайона, а водители часто превышают там скорость, что повышает риск ДТП. Данная автодорога является дорогой местного значения.

«ИДН не является обязательным элементом обустройства улично-дорожной сети. Их устраивают на отдельных участках дорог для обеспечения принудительного снижения скорости движения транспортных средств до 40 километров в час и менее. В соответствии с ПДД, в пределах населенных пунктов установлена максимально разрешенная скорость движения автотранспорта - 60 километров в час», - сказал замглавы администрации Балашихи Алексей Ковалев.

Он добавил, что с учетом анализа аварийности, предоставленного ОГИБДД МУ МВД России «Балашихинское» за 2019 год и 4 месяца 2020 года, данная автодорога не является местом концентрации ДТП, в связи с чем введение ограничения скорости движения посредством установки искусственных дорожных неровностей или с помощью других техсредств организации дорожного движения не обосновано и нецелесообразно.

Портал «Добродел» был запущен в 2015 году для обратной связи с жителями муниципалитетов Московской области и оперативного решения проблем на местах.