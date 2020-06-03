РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 3 июн. Банно-оздоровительный комплекс «Бани Алексеева» в микрорайоне Кузнечики Подольска возобновит работу с 6 июня, в связи с пандемией будет ряд ограничений, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

В Подмосковье стали открываться салоны красоты и SPA-салоны, солярии, душевые, массажные салоны и другие предоставляющие очные услуги организации, помещение которых имеет площадь до 400 квадратных метров. В среду в Подольске прошла проверка технической готовности к открытию и банно-оздоровительного комплекса «Бани Алексеева».

«В первую очередь мы привели в соответствие площади для оказания услуг, нанесли на полы специальную разметку для дистанции посетителей, работников снабдили средствами индивидуальной защиты – перчатками, масками. Также мы немного ограничили зону отдыха в здании. Внутри помещения посетители будут придерживаться масочного режима, использовать антисептические средства», - сказал гендиректор комплекса Александр Полунин.

Банно-оздоровительный комплекс «Бани Алексеева» возобновит свою работу 6 июня. На текущий момент в комплексе ограничено посещение мокрых зон – хамама, где размещены купели, бассейнов, не будет работать женский разряд банного комплекса. При этом для посетителей будут функционировать душевые, обливные бочки и многое другое. В парной посетитель может находиться без средств индивидуальной защиты.

Комплекс построили в рамках губернаторской программы «100 бань Подмосковья» в 2017 году. Первый мужской разряд открыл свои двери 15 января 2018 года. Парная состоит из трех отделений: первый мужской разряд, высший мужской разряд, женский разряд, а также SPA-центра и ресторана. В год банный комплекс принимает более 70 тысяч посетителей. В здании работает более 60 сотрудников.

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Текстовая трансляция

3 ИЮНЯ

- Еще 1 тыс дежурных групп откроют в детсадах Подмосковья на следующей неделе. Сейчас в регионе действуют 2,5 тысячи дежурных групп.

- Кинотеатры и фитнес-центры возобновят работу в Подмосковье только тогда, когда пандемия коронавируса войдет в стадию устойчивого спада.

- В России возобновил работу сервис BlaBlaCar. В марте работа сервиса была приостановлена.

- Воробьев оценил денежные потери от пандемии коронавируса.

В Московской области 25% валового регионального продукта – это торговые центры. Они у нас закрыты, а это экономика. За пять прошедших месяцев вместо того, чтобы получить плюс 34 миллиарда рублей дохода, мы получили минус 10 к 2019 году, то есть примерно вся эта борьба, если оценивать в деньгах, нам обошлась уже в порядка 40 миллиардов рублей

- Коэффициент распространения Covid‑19 в Подмосковье составляет около 0,9. Чтобы перейти к следующему этапу снятия ограничений, необходимо и дальше соблюдать все меры предосторожности.

- Мишустин разрешил постепенно возвращаться к оказанию плановой медпомощи. Прежде всего, речь идет о некоторых федеральных клиниках в Москве.

- В аэропорту Шереметьево начали проводить тестирование на коронавирус. В настоящее время медуслуга предоставляется в здравпункте терминала В.

- Цена масок в московском метро снизилась до 20 рублей за штуку. Маски и перчатки можно купить более чем на 50 станциях.

- Салоны красоты, бани, парикмахерские Подмосковья, в которых не будут соблюдать требования приема клиентов во время пандемии коронавируса, будут наказаны штрафом. За игнорирование новых требований придется заплатить до 300 тысяч рублей, при серьезных нарушениях заведения ждет закрытие на 90 суток,

- За сутки в России зарегистрировали 8 536 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 736 заболевших. В Москве - 1 842.

- Еще 502 пациента вылечились от коронавируса в Подмосковье. Все они выписаны после получения отрицательных результатов исследования на коронавирусную инфекцию.

- В Москве скончался еще 61 пациент с коронавирусом. Москвичам при появлении признаков ОРВИ следует вызвать врача на дом.