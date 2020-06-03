РИАМО – 3 июн. В России вернулся к работе сервис для совместных поездок BlaBlaCar, число мест бронирования ограничено до четырех, также введена функция «только один сзади», сообщает «Коммерсант».

Работа сервиса была приостановлена в марте в связи со введением ограничений на дальние поездки в условиях распространения коронавируса.

«Французская компания внедрила в сервис рекомендации Минздрава РФ, которые призывают не путешествовать при симптомах заболевания, использовать в поездке средства индивидуальной защиты, соблюдать безопасную дистанцию, не пожимать руки», – отмечается в материале.

Сервис ввел функцию «только один сзади» – с ее помощью которой водитель может ограничивать количество попутчиков одним человеком.

BlaBlaCar открывает в разных регионах для официальных перевозчиков возможность продажи билетов через свою платформу.

В декабре 2019 года сервис открыл продажу подобных билетов после приобретения фирмы Busfor. В середине апреля в BlaBlaCar запустили приложение для поиска помощников BlaBlaHelp.

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Текстовая трансляция

3 ИЮНЯ

- Еще 1 тыс дежурных групп откроют в детсадах Подмосковья на следующей неделе. Сейчас в регионе действуют 2,5 тысячи дежурных групп.

- Кинотеатры и фитнес-центры возобновят работу в Подмосковье только тогда, когда пандемия коронавируса войдет в стадию устойчивого спада.

- В России возобновил работу сервис BlaBlaCar. В марте работа сервиса была приостановлена.

- Воробьев оценил денежные потери от пандемии коронавируса.

В Московской области 25% валового регионального продукта – это торговые центры. Они у нас закрыты, а это экономика. За пять прошедших месяцев вместо того, чтобы получить плюс 34 миллиарда рублей дохода, мы получили минус 10 к 2019 году, то есть примерно вся эта борьба, если оценивать в деньгах, нам обошлась уже в порядка 40 миллиардов рублей

- Коэффициент распространения Covid‑19 в Подмосковье составляет около 0,9. Чтобы перейти к следующему этапу снятия ограничений, необходимо и дальше соблюдать все меры предосторожности.

- Мишустин разрешил постепенно возвращаться к оказанию плановой медпомощи. Прежде всего, речь идет о некоторых федеральных клиниках в Москве.

- В аэропорту Шереметьево начали проводить тестирование на коронавирус. В настоящее время медуслуга предоставляется в здравпункте терминала В.

- Цена масок в московском метро снизилась до 20 рублей за штуку. Маски и перчатки можно купить более чем на 50 станциях.

- Салоны красоты, бани, парикмахерские Подмосковья, в которых не будут соблюдать требования приема клиентов во время пандемии коронавируса, будут наказаны штрафом. За игнорирование новых требований придется заплатить до 300 тысяч рублей, при серьезных нарушениях заведения ждет закрытие на 90 суток,

- За сутки в России зарегистрировали 8 536 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 736 заболевших. В Москве - 1 842.

- Еще 502 пациента вылечились от коронавируса в Подмосковье. Все они выписаны после получения отрицательных результатов исследования на коронавирусную инфекцию.

- В Москве скончался еще 61 пациент с коронавирусом. Москвичам при появлении признаков ОРВИ следует вызвать врача на дом.