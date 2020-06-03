РИАМО - 3 июн. Кинотеатры и фитнес-центры возобновят работу в Подмосковье только тогда, когда пандемия коронавируса войдет в стадию устойчивого спада, сообщил в среду губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Уже сейчас каждый житель задает вопрос, когда откроется детский сад, что со школами, когда будут открыты торговые центры. Когда можно пойти в кино или заняться спортом. Тогда, когда мы увидим устойчивое снижение эпидемии. Другого рецепта нет», - сказал Воробьев в эфире телеканала «Россия 24».

Губернатор добавил, что приблизить снятие ограничительных мер позволило бы наличие вакцины, но на ее создание уйдут месяцы.

«Последние 3-4 дня идет минус по койкам, но хотелось бы, чтобы это продлилось вечно», - сказал Воробьев.

Он напомнил, что во всех общественных местах необходимо носить маску, чтобы не допустить распространения коронавируса. Это также касается открывшихся салонов красоты, парикмахерских и бань. При этом Воробьев не исключил возможности второй волны пандемии.

«Да риск есть (новой вспышки заболеваемости - ред.). Плотный контакт, он везде происходит. И в автобусе, в метро, в поездах. И даже проходя по мосту пешеходному. <…> Весь вопрос, насколько ты готов работать в новых стандартах», - сказал Воробьев.

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Текстовая трансляция

3 ИЮНЯ

- Еще 1 тыс дежурных групп откроют в детсадах Подмосковья на следующей неделе. Сейчас в регионе действуют 2,5 тысячи дежурных групп.

- Кинотеатры и фитнес-центры возобновят работу в Подмосковье только тогда, когда пандемия коронавируса войдет в стадию устойчивого спада.

- В России возобновил работу сервис BlaBlaCar. В марте работа сервиса была приостановлена.

- Воробьев оценил денежные потери от пандемии коронавируса.

В Московской области 25% валового регионального продукта – это торговые центры. Они у нас закрыты, а это экономика. За пять прошедших месяцев вместо того, чтобы получить плюс 34 миллиарда рублей дохода, мы получили минус 10 к 2019 году, то есть примерно вся эта борьба, если оценивать в деньгах, нам обошлась уже в порядка 40 миллиардов рублей

- Коэффициент распространения Covid‑19 в Подмосковье составляет около 0,9. Чтобы перейти к следующему этапу снятия ограничений, необходимо и дальше соблюдать все меры предосторожности.

- Мишустин разрешил постепенно возвращаться к оказанию плановой медпомощи. Прежде всего, речь идет о некоторых федеральных клиниках в Москве.

- В аэропорту Шереметьево начали проводить тестирование на коронавирус. В настоящее время медуслуга предоставляется в здравпункте терминала В.

- Цена масок в московском метро снизилась до 20 рублей за штуку. Маски и перчатки можно купить более чем на 50 станциях.

- Салоны красоты, бани, парикмахерские Подмосковья, в которых не будут соблюдать требования приема клиентов во время пандемии коронавируса, будут наказаны штрафом. За игнорирование новых требований придется заплатить до 300 тысяч рублей, при серьезных нарушениях заведения ждет закрытие на 90 суток,

- За сутки в России зарегистрировали 8 536 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 736 заболевших. В Москве - 1 842.

- Еще 502 пациента вылечились от коронавируса в Подмосковье. Все они выписаны после получения отрицательных результатов исследования на коронавирусную инфекцию.

- В Москве скончался еще 61 пациент с коронавирусом. Москвичам при появлении признаков ОРВИ следует вызвать врача на дом.