РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 3 июн. Глава подмосковных Люберец Владимир Ружицкий поздравил с 50-летним юбилеем коллектив детской школы искусств имени Ковлера, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

В школе работают три отделения: музыкальное, художественное и хореографическое. За полвека школа выпустила более 2,5 тысячи музыкантов, художников, танцоров.

«Каждый год ученики ДШИ блестяще представляют наш округ на конкурсах и фестивалях различного уровня, радуют своими выступлениями на окружных концертах. От всей души поздравляю директора школы Зульфию Мамедову, весь педагогический коллектив, учащихся и их родителей с юбилеем! Успехов вам, здоровья, благополучия, новых свершений и побед! Вы научились видеть и ценить красоту мира, передавать ее языком искусства. Идите по жизни с этим ощущением гармонии и чувством прекрасного!» - отметил Ружицкий.

Детская школа искусств имени Ковлера была создана в 1987 году путем преобразования Малаховской вечерней музыкальной школы, размещавшейся с 1970 года в помещении бывшего клуба «Шахтер» в Малаховке. ДШИ носит имя своего первого директора - основателя, заслуженного работника культуры РФ Леонида Иосифовича Ковлера.