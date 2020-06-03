РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 3 июн. Телефоны горячей линии размещены в официальном Instagram-аккаунте Люберецкого центра занятости населения, говорится в сообщении пресс-службы администрации Люберец.

«По всем интересующим вопросам жители городского округа Люберцы могут обращаться в центр занятости по телефонам горячей линии: 8(495) 503-35-81; 8(495) 503-15-63; 8(495) 503-17-77; 8(495) 503-34-55; 8(495) 642-18-07», - говорится в сообщении.

Специалисты центра доступны для связи в социальных сетях: luberci.czn (Instagram), https://m.facebook.com/profile.php?id=100052143784241, id599238989 («ВКонтакте»), а также в мессенджерах WhatsApp и Telegram: +7(965) 247-15-37, +7(985) 173-96-26, +7(985) 171-93-73.