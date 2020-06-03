РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 3 июн. Щелковские полицейские задержали приезжего, подозреваемого в краже мобильного телефона в одном из медицинских центров округа, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

В дежурную часть МУ МВД России «Щелковское» поступило заявление от местной жительницы о том, что неизвестный, находясь в одном из медицинских центров, похитил ее мобильный телефон. Сумма ущерба составила 65 тысяч рублей.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции по подозрению в совершении данного преступления задержан ранее судимый житель Владимирской области 34 лет. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража», - говорится в сообщении

Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Ему грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.