РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 3 июн. Три кандидата из подмосковных Люберец набрали наибольшее количество голосов на предварительных выборах партии «Единая Россия», говорится в сообщении пресс-службы администрации Люберец.

Внутрипартийное предварительное голосование, впервые проведенное на электронной платформе, проходило в Московской области с 25 по 31 мая. В течение недели выборщики, утвержденные Организационным комитетом предварительного голосования, отдавали свои голоса за кандидатов, достойных, по их мнению, претендовать на депутатский мандат.

«По итогам голосования выборщиков в многомандатном избирательном округе №7 Люберец наибольшее число голосов получили три кандидата: директор Октябрьской средней общеобразовательной школы № 54 Елена Попова, начальник участка МБУ «Люберецкое ДЭП» Сергей Черкашин и индивидуальный предприниматель Рубен Савялов», - говорится в сообщении.

Как отметил руководитель фракции «Единая Россия» в совете депутатов городского округа Люберцы Александр Шлапак, кандидаты, принимающие участие в предварительном голосовании, во многом соответствуют тому уровню, который задала и которому следует партия «Единая Россия».

«В связи с непростой эпидемиологической ситуацией в Московском регионе предварительное голосование проходит в онлайн-формате с использованием специальной цифровой платформы. Она позволяет проголосовать в один клик», - сказал глава округа, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Владимир Ружицкий.

Он также уточнил, что подобный формат проведения предварительного голосования полностью отвечает требованиям устава партии и положению о его проведении.

Исполнительный секретарь местного отделения «Единой России» Владимир Беловодский пояснил, что кандидаты, набравшие наибольшее число голосов, будут вынесены на рассмотрение местного политического совета партии.

«Следующим этапом станет заседание президиума, которое определит двух участников довыборов в местный совет депутатов», - сказал он.