РИАМО (МЫТИЩИ) - 3 июн. В период с 25 по 31 мая на территории обслуживания отдела ГИБДД МУ МВД России «Мытищинское» в горокруге Мытищи было зарегистрировано 82 дорожно-транспортных происшествия с материальным ущербом и 3 дорожно-транспортных происшествия с пострадавшими, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

«26 мая водитель Hyundai Solaris ехал по дворовой территории Олимпийского проспекта от дома 15 корпус 9 в сторону дома 15 корпус 3. Он совершил наезд на 6-летнего пешехода, перебегавшего проезжую часть справа налево по ходу движения автомашины. В результате дорожно-транспортного происшествия несовершеннолетнего пешехода госпитализировали в больницу», - говорится в сообщении.

28 мая водитель «Белава 1220R0» ехал по Осташковскому шоссе со стороны деревни Болтино в сторону деревни Беляниново и совершил наезд на пешехода, двигавшегося по середине проезжей части в попутном направлении. В результате дорожно-транспортного происшествия пострадал 33-летний пешеход, с травмами он был госпитализирован в городскую больницу.

«30 мая водитель Hyundai Elantra ехал по улице Выставочной со стороны улицы Солнечной, напротив дома 21 не справился с управлением и совершил наезд на препятствие слева по ходу движения автомашины. В результате дорожно-транспортного происшествия пострадал водитель автомобиля», - добавляется в материале.

Госавтоинспекция призывает автовладельцев не спешить при управлении транспортным средством, особенно с учетом погодных условий. На этой неделе синоптики прогнозируют дождливую погоду, а это значит, что следует снижать скорость и избегать резких маневров. Следует быть внимательными и бережными к себе и окружающим.

«Также обращаемся ко всем гражданам, обладающим информацией о том, что кто-либо может управлять или управляет автомобилем, находясь в состоянии опьянения. Просим сообщать по телефонам: телефон доверия МВД России - 8(495)667-74-47, телефон доверия ГУ МВД России по Московской области - 8(495)692-70-66, телефон дежурной части отдела ГИБДД Мытищ - 8(495)586-40-44 или по номеру 112», - заключается в сообщении.