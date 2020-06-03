РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 3 июн. Полицейские подмосковного Подольска задержали двоих подозреваемых в краже стройматериалов и инструментов из машины, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

В дежурную часть 5-го отдела полиции УМВД России по Подольску поступило заявление от 29-летнего уроженца Волгоградской области о том, что неизвестные похитили инструменты и строительные материалы из его автомобиля. Общая сумма материального ущерба составила более 13 тысяч рублей.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции по подозрению в совершении данного преступления установлены и задержаны 18- и 19-летний местные жители, один из которых был ранее судим. По данному факту следователем возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража», - говорится в сообщении.

Подозреваемым избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Им грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок 10 лет.