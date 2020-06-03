РИАМО - 3 июн. В Московской области в течение месяца создадут рабочую группу по доработке регионального законопроекта по развитию горнолыжного и снегоходного туризма в регионе, сообщил в среду председатель комитета Мособлдумы по вопросам образования, культуры и туризма Олег Рожнов.

В среду комитет провел слушания по проекту закона «О развитии снегоходного и горнолыжного туризма в Московской области и о внесении изменения в закон «О государственной политике в сфере туризма и туристской деятельности в Московской области».

«Обращаю внимание на то, что в течение месяца мы должны сформировать рабочую группу. Участникам слушания предлагается направить предложения по проекту закона, а также дать предложение по кандидатурам», — сказал Рожнов в ходе совещания.

Он отметил, что осенью планируется провести круглый стол на тему правового регулирования и развития отдельных видов туризма на территории Московской области.

«В Московской области более 26 организаций, реализующих услуги по прокату снегоходов и квадроциклов – это около 285 единиц зарегистрированной техники. Выдано почти 52 тысячи удостоверений тракториста-машиниста. Поставлено на учет в Гостехнадзор более 91 тысяч единиц техники. Это наглядно показывает возможное несоблюдение законодательства в части передвижения на самоходной машине без прав управления и в пренебрежении мерами по обеспечению безопасности лиц, доверивших управление данной самоходной машины», — заявила замруководителя комитета по туризму Московской области Ирина Шилкина.

Она добавила, что Подмосковье занимает шестое место в стране по количеству зарегистрированных на юридических лиц снегоходной техники и на 16-м месте по числу зарегистрированных на физлиц данной техники.

При этом она заметила, что доля туристов, прибывающих в Московскую область с целью посещения туристических баз и горнолыжных комплексов, в 2019 года составила 2,6% от общего туристского потока — 560 тысяч прибытий. Кроме того, 64,3 тысячи туристов посетило горнолыжные курорты Подмосковья в новогодние праздники.

Шилова напомнила, что всего в регионе имеется 21 горнолыжный курорт в 12 муниципальных образованиях. Четыре крупных горнолыжных курортов расположены в Дмитровском городском округе.

В пояснительной записке уточняется, что законопроект разработан в целях развития горнолыжного и снегоходного туризма в Подмосковье, регулирования общественных отношений, возникающих при организации горнолыжного и снегоходного туризма, обеспечения безопасности туристов на таких курортах, а также оказания государственной поддержки организаторам горнолыжных и снегоходных трасс.