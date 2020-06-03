РИАМО - 3 июн. На маршрут №т34 в столице выехали электробусы, они будут курсировать от Киевского вокзала до станции метро «Юго-Западная», говорится в сообщении пресс-службы ГУП «Мосгортранс».

Маршрут проходит по Бережковской набережной, Мосфильмовской улице, мимо станций метро «Ломоносовский проспект», «Университет» и «Проспект Вернадского».

«Таким образом, число электробусных маршрутов в Москве достигло 26. Транспорт нового поколения курсирует на севере, северо-востоке, востоке, западе и в центре города», - говорится в сообщении.

Электробусы и зарядное оборудование производят российские предприятия «КамАЗ» и «ГАЗ». Они несут ответственность за исправность всей техники на протяжении 15 лет. Столичный электробус соответствует самым высоким стандартам безопасности и экологичности.

Каждое транспортное средство вмещает 85 пассажиров. Электробус имеет низкий уровень пола и оснащен климат-контролем и камерами видеонаблюдения. Для удобства пассажиров в салоне установлены экраны с информацией о маршруте и USB-слоты.

В мае электробусы вышли на маршрут №т7 на западе и в центре столицы. Они курсируют от станции метро «Парк Победы» до кинотеатра «Ударник».