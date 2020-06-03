Сеть магазинов «ВкусВилл» расширила зону доставки. Теперь жители подмосковных поселков и те, кто проводит лето на своих загородных участках, могут заказать продукты правильного питания прямо к своим дачным калиткам. Кирилл Щербаков, руководитель проекта, рассказал РИАМО, как оформить заказ и какие для этого существуют ограничения.

предоставлено компанией "ВкусВилл"

– Почему компания «ВкусВилл» решила расширить зону доставки до дачных поселков?

– Было две причины. Первая – это желание быть ближе к нашим постоянным покупателям, которые период обязательной самоизоляции проводят на дачах или в целом на лето уезжают за город. Распространение COVID-19 в данном случае послужило толчком к действию и быстрому запуску проекта. Вторая причина – желание быть доступнее для постоянных жителей поселков, у которых нет возможности посещать магазины «ВкусВилл».

– По какому принципу выбирали зоны, куда будет осуществляться доставка?

– Первые направления мы открывали, ориентируясь на пожелания покупателей. Единственное условие – поселки должны находится в пределах 25 километров от магазинов. Это нужно, чтобы сохранить качество оказываемой услуги.

Для того, чтобы поселок попал в зону доставки, можно оставить заявку на нашем сайте или позвонить на горячую линию по номеру: 8 (800) 707-66-97. Все пожелания мы обрабатываем в течение двух дней с момента поступления. Если адрес находится рядом с текущей зоной покрытия, мы можем добавить его в короткие сроки.

предоставлено компанией "ВкусВилл"

– Кто доставляет заказы и каким образом?

– Заказы доставляют на грузовых машинах нашего партнера, оснащенных системой охлаждения, поэтому товары во время перевозки не портятся и сохраняют свой первоначальный вид.

– Какие сроки осуществления доставки за город?

– Мы доставляем в поселки во второй половине дня – с 12:00 до 21:00. Для того, чтобы получить заказ в этот же день, его нужно оформить с 10:00 до 14:00. Это связано с тем, что погрузка в грузовые машины происходит единовременно.

– Какая минимальная сумма заказа?

– Минимальная сумма заказа для осуществления доставки в поселок – две тысячи рублей. Мы ввели это условие, чтобы правильно распределять ресурсы, так как дальность перевозок достигает 25 километров.

предоставлено компанией "ВкусВилл"

– Какая стоимость самой доставки? Нужно ли еще за что-то доплачивать?

– Мы доставляем продукты бесплатно. Покупатель платит только за товары, при чем их цена такая же, как в магазинах ВкусВилл». Единственное, в общую сумму включают стоимость пакетов, которые необходимы для перевозки продуктов.

– Существуют ли какие-то ограничения для доставки в поселки и почему?

– Мы не доставляем в поселки мороженое, пельмени и вареники. На данный момент система охлаждения, которой оборудованы машины, позволяет довозить до клиента скоропортящиеся продукты и другую заморозку, но не эти три категории товаров.

– Есть ли во «ВкусВилле» маски, перчатки, антисептики и товары первой необходимости? Можно включить их в заказ?

– Да, у нас представлены все эти товары. Если они есть в наличие в магазине в день доставки, покупатель может добавить их в корзину.

предоставлено компанией "ВкусВилл"

– Как узнать, входит ли мой адрес в зону доставки?

– Направления, по которым мы работаем, можно посмотреть на сайте «ВкусВилла». Кликнув на адрес магазина, вы увидите зону покрытия доставки.

– Через какие сервисы можно оформить заказ в поселок и как это сделать?

– Чтобы воспользоваться услугой доставки в поселок или на дачу, нужно скачать наше приложение в App Store или Google Play или открыть наш сайт vkusvill.ru. Там необходимо выбрать вкладку «Интернет-магазин» и ввести ваш адрес доставки. Если он входит в зону покрытия, станет доступна кнопка «Бесплатная доставка».

предоставлено компанией "ВкусВилл"

– Распространяются ли скидки по карте лояльности на заказы с доставкой в поселки?

– Система лояльности, действующая в наших магазинах, также распространяется и на заказы, оформленные онлайн. Все скидки учитываются, если заказ сделан на тот же номер телефона, к которому привязана карта лояльности «Давайте дружить!».

– Как обеспечивается безопасность курьеров и получателей?

– Мы соблюдаем все меры безопасности. Сборка и доставка продуктов осуществляются в масках и перчатках. По желанию клиента курьеры могут оставить заказ у калитки, ворот или у дверей на лестнице. Также все наши сотрудники проходят ежедневный медосмотр.

– Что делать, если что-то не довезли или перепутали товар?

– В случае возникновения любых вопросов по доставке можно обратиться на нашу горячую линию по телефону, через сайт или соцсети. Наши сотрудники помогут решить вопрос.