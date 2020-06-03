РИАМО - 3 июн. Свыше 22,6 тысячи москвичей оформляют документы и переезжают в новое жилье по программе реновации, в данный момент ведутся строительство и проектирование 261 дома общей площадью около 4 миллионов квадратных метров, говорится в сообщении пресс-службы комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

«В рамках программы реновации в Москве переселяются свыше 22,6 тысяч жителей, из них в новые квартиры уже переехали 17,1 тысячи человек. Таким образом, жители более 130 старых домов получили возможность переселиться в новостройки, отвечающие самым высоким требованиям и стандартам», – сказал заммэра в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он добавил, что всего по программе реновации на данный момент построили 57 новых жилых домов общей площадью около 700 тысяч квадратных метров. По словам Бочкарева, в данный момент ведутся проектирование и строительство 261 дома общей площадью примерно 4 миллиона квадратных метров.

Заммэра подчеркнул, что в помощь гражданам работают центры информирования, где можно получить консультацию от представителей Стройкомплпекса, департамента городского имущества, Московского фонда реновации жилой застройки, генерального подрядчика, префектуры, управляющей компании и других организаций.

Программу реновации жилищного фонда утвердили в Москве в августе 2017 года. В нее входят 5174 дома – это около 350 тысяч квартир общей площадью 16,4 миллиона квадратных метров, в которых проживает порядка 1 миллиона жителей.