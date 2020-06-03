РИАМО (МЫТИЩИ) – 3 июн. Полицейские городского округа Мытищи изъяли у мужчины сверток с метамфетамином общим весом чуть менее трех граммов, говорится в сообщении пресс-службы МУ МВД России «Мытищинское».

Сотрудниками МУ МВД России «Мытищинское» в результате оперативно-разыскных мероприятий был задержан 34-летний местный житель. При личном досмотре у мужчины полицейскими обнаружен и изъят сверток с веществом белого цвета.

«По заключению химического исследования установлено, что в свертке содержится наркотическое вещество – метамфетамин общим весом 2,89 грамма. По данному факту Следственным управлением возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение наркотических средств, в крупном размере», – говорится в сообщении.

В отношении задержанного избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Ему грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.