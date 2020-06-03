РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 3 июн. Вследствие постоянных дождей на территории городского округа Щелково сохраняется угроза формирования паводков, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

«Отдел гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций администрации городского округа Щелково информирует об угрозе формирования паводков, а также подтопления в низколежащих местах», - говорится в сообщении.

Рост уровня воды в реках может доходить до четырех метров. Такая тенденция сохранится до 5 июня.