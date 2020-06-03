РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 3 июн. Глава подмосковных Люберец Владимир Ружицкий напомнил жителям о необходимости соблюдения масочного режима, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

«Несмотря на то, что в округе наблюдается снижение роста заболеваемости от коронавируса, использование масок и перчаток в общественных местах является необходимой мерой для сохранения здоровья», - сказал Ружицкий.

Он добавил, что носить маски и перчатки необходимо в магазинах, аптеках, общественном транспорте, включая такси, на всех предприятиях, при посещении медицинских организаций.

«Призываю люберчан соблюдать все рекомендации. Благодаря общей дисциплине мы сможем сдержать распространение инфекции», - подытожил Ружицкий.