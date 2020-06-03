РИАМО (МЫТИЩИ) - 3 июн. Полицейские Мытищ задержали подозреваемого в краже сумки, говорится в сообщении пресс-службы МУ МВД России «Мытищинское».

В дежурную часть МУ МВД России «Мытищинское» обратилась 35-летняя местная жительница, она сообщила, что, находясь у одного из домов по улице Московское шоссе, неизвестное лицо похитило ее сумку, в которой находились банковские карты и мобильный телефон. Сумма ущерба составила 12 тысяч рублей.

«В ходе проведенных оперативно-разыскных мероприятий полицейскими по подозрению в совершении данного преступления был установлен и задержан 45-летний местный житель. По данному факту следователем Следственного управлением МУ МВД России «Мытищинское» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража», - говорится в сообщении.

Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Ему грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.