РИАМО - 3 июн. В столице продолжается переселение граждан в рамках программы реновации, в районе Ростокино планируют расселить 19 пятиэтажных домов, в новые квартиры должны переехать около 4 тысяч жителей района, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства Москвы.

Для организации первой волны переселения подобрана одна стартовая площадка по адресу: Москва, Сельскохозяйственная улица, владение 14. В настоящее время там завершается строительство «стартового» дома. В среду мэр столицы Сергей Собянин осмотрел объект.

«На несколько недель работы по программе реновации были приостановлены. Теперь они вновь возобновлены, никакого критического отставания не произошло. Мы продолжаем строительство новых домов и волновое переселение жителей. В этом году реновация придет и в Ростокино. В новый дом на Сельскохозяйственной улице передут жители из пятиэтажки на проспекте Мира», – сказал мэр столицы Сергей Собянин.

Дом расположен в хорошей транспортной доступности от станций метро и МЦК «ВДНХ», «Ботанический сад», «Ростокино», а также станции монорельса «Улица Сергея Эйзенштейна». Здание высотой в 11-12 этажей рассчитано на 110 квартир: 43 однокомнатные, 55 двухкомнатных и 12 трехкомнатных общей площадью 5,9 тысячи квадратных метров.

В рамках озеленения на прилегающей территории высадят деревья, 276 кустарников, 57 лиан. Также будет обустроено 1,2 тысячи квадратных метров газонов и 18 квадратных метров цветников.

Переселение должно начаться в четвертом квартале 2020 года, а после этого старый дом на проспекте Мира демонтируют.