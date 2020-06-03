РИАМО - 3 июн. Проектирование и строительство объектов по программе реновации жилфонда в Москве будут вести по ранее разработанным и утвержденным графикам, говорится в сообщении пресс-службы департамента градостроительной политики Москвы.

Между тем, из-за временной приостановки строительства краткосрочные планы по реализации программы были скорректированы. Однако сейчас работа налажена таким образом, чтобы наверстать потерянное время и выполнить все обещания.

«Всего с момента начала реализации программы и до введения временной приостановки строительства было введено в эксплуатацию 56 домов, при этом 50 из них были переданы под заселение. Отмечу, что 57-ой программный объект – на Профсоюзной улице, 98, корпус 2, был введен в эксплуатацию уже в период действия ограничительных мер – 30 апреля», - отметил руководитель департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Левкин в интервью «Интерфаксу».

Всего же до конца этого года планируют ввести в эксплуатацию еще 67 объектов.

Он уточнил, что во время ограничительных мер приостанавливались работы по проектированию объектов. Зачастую специалисты работали над проектами удаленно.

Стройки в Москве возобновили строительство с 12 мая.