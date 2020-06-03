РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 3 июн. Сотрудники управляющей компании МУП «СЕЗ» Подольска в постоянном режиме проводят работу по ликвидации последствий сильных дождей у многоквартирных домов микрорайона Климовск, сообщается в группе «МУП «СЕЗ» в соцсети «ВКонтакте».

«Продолжая тему о заливе внутридворовых дорог в результате нескончаемого дождя, сообщаем, что с 1 июня работники управляющей организации МУП «СЕЗ» в микрорайоне Климовск в перманентном режиме выполняют работу по сгону воды от многоквартирных домов, поскольку система водоотведения не справляется с таким объемом воды», - говорится в сообщении.

Работники управляющей организации используют шанцевый инструмент, веники. Работы проводятся на улицах Садовой, Рощинской, Железнодорожной, Революции, Мичурина, Театральной и других.