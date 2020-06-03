РИАМО - 3 июн. Работа государственной ветеринарной службы Московской области продолжается в сложных эпидемиологических условиях, на данный момент в Подмосковье прием ведут 91 ветеринарное учреждение, сообщил РИАМО в среду министр сельского хозяйства и продовольствия региона Андрей Разин.

По его словам, пять из учреждений работают круглосуточно: Мытищинская, Химкинская, Коломенская ветеринарная станции, ветеринарные станции в Ступине и Кашире, в Богородском округе и Электростали.

«Мы пересмотрели графики и правила работы учреждений и сотрудников для исполнения требований по предотвращению распространения Covid-19. В каждом территориальном управлении организованы бесплатные удаленные консультации владельцев животных», — подчеркнул Разин.

Количество очных обращений в государственную ветеринарную службу с января по май составило более 140 тысяч. При этом в 2019 году было зарегистрировано 378 384 обращений.

Разин подчеркнул, что наиболее востребованы услуги по вакцинации и кастрации животных, проведение лечебных мероприятий при обнаружении пироплазмоза.

«Также актуален прием профильных специалистов — дерматолога, кардиолога, услуги по диагностическим исследованиям включая рентгеноскопию, ультразвуковую и лабораторную диагностику», — сказала глава Минсельхозпрода.

В ближайших планах стоит дальнейшая модернизация и расширение работы ветеринарных государственных клиник в Подмосковье, заключил министр.