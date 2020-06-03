РИАМО - 3 июн. Работа государственной ветеринарной службы Московской области продолжается в сложных эпидемиологических условиях, на данный момент в Подмосковье прием ведут 91 ветеринарное учреждение, сообщил РИАМО в среду министр сельского хозяйства и продовольствия региона Андрей Разин.
По его словам, пять из учреждений работают круглосуточно: Мытищинская, Химкинская, Коломенская ветеринарная станции, ветеринарные станции в Ступине и Кашире, в Богородском округе и Электростали.
Количество очных обращений в государственную ветеринарную службу с января по май составило более 140 тысяч. При этом в 2019 году было зарегистрировано 378 384 обращений.
Разин подчеркнул, что наиболее востребованы услуги по вакцинации и кастрации животных, проведение лечебных мероприятий при обнаружении пироплазмоза.
«Также актуален прием профильных специалистов — дерматолога, кардиолога, услуги по диагностическим исследованиям включая рентгеноскопию, ультразвуковую и лабораторную диагностику», — сказала глава Минсельхозпрода.
В ближайших планах стоит дальнейшая модернизация и расширение работы ветеринарных государственных клиник в Подмосковье, заключил министр.
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