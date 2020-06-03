РИАМО (ДОМОДЕДОВО) – 3 июн. Жители Домодедова могут до 10 июня оставить на портале «Добродел» предложения по строительству тротуаров в 2021 году, сообщается на официальной странице пресс-службы администрации городского округа в соцсети «ВКонтакте».

«Где будет тротуар – решаете вы. На портале «Добродел» стартовал сбор предложений по строительству тротуаров на автомобильных дорогах Подмосковья на 2021 год, который завершится 10 июня», – говорится в сообщении.

Голосование пройдет с 15 по 30 июня. В перечень включат дороги, которые предложат жители, а также участки, отобранные профильными ведомствами Московской области.

Оставить свои предложения можно по ссылке.