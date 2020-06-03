РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 3 июн. Сотрудники администрации Подольска не выявили нарушений эпиднорм в ряде магазинов на улицах Северная, Мира, Авиационная и Гулевском проезде, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

Сотрудниками управления потребительского рынка администрации Подольска продолжается ежедневный мониторинг объектов розничной торговли по контролю за выполнением необходимых санитарно-эпидемиологических норм и правил. Помимо этого, проводится контроль выполнения стандарта организации работы объектов розничной торговли, реализующих автотранспортные средства и мотоциклы, а также детали и принадлежности к ним.

«Комплекс санитарно-эпидемиологических норм проверили в торговых объектах, расположенных по улице Северной, Гулевском проезде, Мира, Авиационной: это магазины «Дикси», «Магнит», «Пятерочка» и сервисно-торговый центр Viano. При входе имеются объявления о необходимости ношения индивидуальных средств защиты дыхания, установлены дозаторы с дезинфицирующими средствами для рук, нанесена разметка о соблюдении дистанции, в продаже имеются защитные маски и антисептические средства. В магазинах сети «Дикси» и «Магнит» имеются бесплатные одноразовые маски», - говорится в сообщении.

Во всех объектах соблюдаются меры для безопасности покупателей и сотрудников. Руководителям вручили информационные письма, разъясняющие установление обязанностей организаций и индивидуальных предпринимателей по недопущению в торговые объекты граждан, не соблюдающих масочный режим.