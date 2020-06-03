РИАМО - 3 июн. В период с апреля по май энергетики Подмосковья обеспечили дополнительными мощностями 11 учреждений здравоохранения региона (около 8,5 мегаватт энергии), данные объекты требовалось переоборудовать под инфекционные центры, говорится в сообщении пресс-службы министерства энергетики Московской области.

«Министерством энергетики Московской области было организовано оперативное, всестороннее сопровождение вопроса технологического присоединения объектов здравоохранения, которые нужно было переоборудовать под инфекционные центры», – сказал министр энергетики Московской области Александр Самарин.

В число больниц региона, которые получили допмощности, вошли: Клинический центр восстановительной медицины и реабилитации, Подольская городская клиническая больница, Солнечногорская ЦРБ, Жуковская ГКБ, Наро-Фоминская областная больница, Бронницкая городская больница.

Электроэнергией также обеспечили: центральную городскую клиническую больницу города Реутов, Коломенскую центральную районную больницу, здание поликлиники в Подольске, Электрогорскую городскую больницу, медицинский центр Минобороны России в Одинцовском городском округе.

На всех объектах выполнили работы по перепланировке, замене лифтов, замене внутренних и наружных инженерных систем: водоотведения, электроснабжения, электроосвещения, водоснабжения, систем общеобменной приточно-вытяжной вентиляции, систем очистки стоков.

Также провели работы по замене систем автоматической пожарной сигнализации и видеонаблюдения, систем медицинского газоснабжения (сжатый воздух, кислород), смонтированы пункты дезинфекции авто и дополнительные модули с криогенными установками. Дополнительные мощности предоставляются в рамках проводимых на территории региона работ по подготовке медучреждений к борьбе с распространением Covid-19.

Территориальные сетевые организации в максимально сжатые сроки осуществили технологическое присоединение к электросетям всех учреждений здравоохранения, запросивших увеличение электрической мощности, изменение категории надежности электроснабжения для нового медоборудования и систем вентиляции.

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Текстовая трансляция

3 ИЮНЯ

- Еще 1 тыс дежурных групп откроют в детсадах Подмосковья на следующей неделе. Сейчас в регионе действуют 2,5 тысячи дежурных групп.

- Кинотеатры и фитнес-центры возобновят работу в Подмосковье только тогда, когда пандемия коронавируса войдет в стадию устойчивого спада.

- В России возобновил работу сервис BlaBlaCar. В марте работа сервиса была приостановлена.

- Воробьев оценил денежные потери от пандемии коронавируса.

В Московской области 25% валового регионального продукта – это торговые центры. Они у нас закрыты, а это экономика. За пять прошедших месяцев вместо того, чтобы получить плюс 34 миллиарда рублей дохода, мы получили минус 10 к 2019 году, то есть примерно вся эта борьба, если оценивать в деньгах, нам обошлась уже в порядка 40 миллиардов рублей

- Коэффициент распространения Covid‑19 в Подмосковье составляет около 0,9. Чтобы перейти к следующему этапу снятия ограничений, необходимо и дальше соблюдать все меры предосторожности.

- Мишустин разрешил постепенно возвращаться к оказанию плановой медпомощи. Прежде всего, речь идет о некоторых федеральных клиниках в Москве.

- В аэропорту Шереметьево начали проводить тестирование на коронавирус. В настоящее время медуслуга предоставляется в здравпункте терминала В.

- Цена масок в московском метро снизилась до 20 рублей за штуку. Маски и перчатки можно купить более чем на 50 станциях.

- Салоны красоты, бани, парикмахерские Подмосковья, в которых не будут соблюдать требования приема клиентов во время пандемии коронавируса, будут наказаны штрафом. За игнорирование новых требований придется заплатить до 300 тысяч рублей, при серьезных нарушениях заведения ждет закрытие на 90 суток,

- За сутки в России зарегистрировали 8 536 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 736 заболевших. В Москве - 1 842.

- Еще 502 пациента вылечились от коронавируса в Подмосковье. Все они выписаны после получения отрицательных результатов исследования на коронавирусную инфекцию.

- В Москве скончался еще 61 пациент с коронавирусом. Москвичам при появлении признаков ОРВИ следует вызвать врача на дом.