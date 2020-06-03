РИАМО - 3 июн. Работники завершили монтаж пролетного строения эстакады над путями Рижского направления РЖД на развязке МКАД с Волоколамским шоссе, говорится в сообщении пресс-службы департамента строительства Москвы.

Эстакада обеспечит боковой проезд с внешней стороны МКАД над Рижской железной дорогой и Волоколамским шоссе, съезд на Волоколамское шоссе в сторону области. От нее отходит левоповоротная эстакада с внешней стороны МКАД на Волоколамское шоссе в сторону центра.

«Это один из сложных участков, работы приходилось проводить в окна, предоставляемые ОАО «РЖД» непосредственно над железнодорожными путями», - отметил руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

Согласно проекту, будут построены три эстакады: боковой проезд с внешней стороны МКАД над Рижским направлением МЖД и Волоколамским шоссе (210 метров), разворотная эстакада (Э2) с внутренней стороны МКАД на внешнюю (420 метров); направленный левоповоротный съезд с внешней стороны МКАД на Волоколамское шоссе в сторону центра (Э3) (507 метров).

Кроме того, начнется строительство боковых проездов вдоль МКАД (2,8 километра), съездов с транспортной развязки (2,4 километра), бокового проезда Волоколамского шоссе и местных проездов (600 метров). Также запланирована реконструкция Волоколамского шоссе (600 метров) и эстакады Э4 (90 метров).