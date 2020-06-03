РИАМО - 3 июн. Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил проверить данные СМИ о нарушении жилищных прав жительницы Подмосковья, которую пытается выселить из квартиры родная сестра, сообщается на сайте СК России.

«Сообщается, что женщина, возможно, стала жертвой обмана, также озвучиваются сведения о пропаже денежных средств из квартиры», — говорится в сообщении.

Председатель СК поручил руководству Главного следственного управления СКР по Московской области доложить о сложившейся ситуации, при наличии оснований провести доследственную проверку.