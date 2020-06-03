РИАМО - 3 июн. Дорожно-транспортное происшествие с участием пяти машин произошло на углу Садового кольца и Малой Дмитровки, сообщается в Twitter-аккаунте ГКУ «Центр организации дорожного движения».

«На углу Садового и Малой Дмитровки - ДТП с участием пяти автомобилей. По предварительной информации, погибших нет», - говорится в сообщении.

В настоящий момент на месте происшествия работают оперативные службы города.

Движение в районе аварии затруднено. Автолюбителей призвали объезжать затор.

Видео c места происшествия>>