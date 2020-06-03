РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 3 июн. ЗАГС в Щелкове вернулся к обычному графику работы, однако прием идет только по предварительной записи, сообщается на сайте администрации горокруга.

«На данный момент прием граждан в ЗАГС ведется по предварительной записи», - говорится в сообщении.

Записаться можно через портал «Госуслуги», по телефону горячей линии: 8(800)550-50-30 или по телефону 8(496)566-61-90.



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