РИАМО (МЫТИЩИ) - 3 июн. В детской архитектурно-художественной школе «Архимед» городского округа Мытищи до 7 июня не будет работать телефон, сообщается в Instagram-аккаунте школы.

«До 7 июня в ДАХШ «Архимед» по техническим причинам не работает телефон. Связаться с нами можно по электронной почте: arhimedshcola@mfil.ru. Приносим свои извинения», - говорится в сообщении.

Школа «Архимед» является первой и пока единственной в Подмосковье архитектурно-художественной школой. Она была открыта в 2005 году по инициативе первого главного архитектора городского округа Мытищи Рината Мухтарова.