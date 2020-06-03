РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 3 июн. Свыше 110 предприятий Подольска воспользовались мерами поддержки от банков на общую сумму около 800 миллионов рублей, сообщил «РИАМО в Подольске» начальник управления по инвестиционной деятельности, поддержке производства и предпринимательства администрации округа Иван Шляхтин.

На территории Подольска насчитывается свыше 16 тысяч субъектов малого и среднего бизнеса, из которых около 5 тысяч, по предварительному анализу, относятся к перечню наиболее пострадавших отраслей во время пандемии. Это предприятия из сферы услуг, туристической отрасли и так далее.

«На сегодняшний день утверждены федеральные, региональные и муниципальные меры поддержки. В частности, предприятия могут воспользоваться субсидией на выплату заработной палаты сотрудникам в размере более 12,1 тысячи рублей на одного работника. Также автоматически они получат снижение процентов на страховые взносы с 30% до 15%. Имеются и меры поддержки от крупных банков. Например, получение беспроцентного кредита на выплату зарплаты, рассрочки и многое другое. Банковскими мерами поддержки воспользовались более 110 предприятий округа на общую сумму около 800 миллионов рублей», - сказал Шляхтин.

Компании могут взять до 5 миллионов рублей под 5,5% годовых и воспользоваться данными средствами на любые цели. Промышленные предприятия могут рассчитывать на кредит на приобретение оборудования или реализацию инвестиционного проекта. Кроме того, в настоящее время стартовал конкурс на компенсацию затрат на приобретенное оборудование. Предприятия могут рассчитывать на сумму до 10 миллионов рублей, но при этом она не должна превышать 50% стоимости оборудования. Новшеством является то, что можно компенсировать стоимость приобретенного оборудования за декабрь и ноябрь 2019 года.

«На местном уровне в связи с пандемией у нас также были введены свои меры поддержки. В частности, предприниматели пострадавших отраслей могут рассчитывать на отсрочку оплаты аренды имущества и земли. Уже ею воспользовались 13 предприятий. Также более трех тысяч самозанятых в округе получат возврат всех выплаченных налогов за 2019 год», - пояснил он.