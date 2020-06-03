РИАМО – 3 июн. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о постепенном возвращении к оказанию плановой медпомощи в перепрофилированных центрах под лечение коронавирусных больных, сообщает ТАСС.

Глава российского кабмина сделал соответствующее заявление в четверг на заседании президиума координационного совета по борьбе с распространением коронавируса.

«Федеральные медицинские центры, которые ранее были перепрофилированы под лечение больных с коронавирусной инфекцией, смогут постепенно вернуться к приему обычных пациентов с теми заболеваниями, которыми они традиционно занимались», - отметил он.

Пока оказание плановой помощи начнут оказывать центры, которые находятся в тех регионах, в которых позволяет эпидемиологическая ситуация.

Мишустин уточнил, что, прежде всего, речь идет о некоторых федеральных клиниках в Москве.

Это решение связано с улучшением ситуации с распространением коронавируса в России.

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Текстовая трансляция

3 ИЮНЯ

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