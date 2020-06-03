РИАМО - 3 июн. В Подмосковье приняли стандарт проведения Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в текущем году, в регионе будут предприняты все меры для обеспечения безопасности учащихся, экзамен сдадут свыше 37 тысяч человек, сообщила министр образования Московской области Ирина Каклюгина.

«Для безопасности выпускников и педагогов в Московской области принят стандарт проведения госэкзамена. Во всех пунктах проведения экзаменов перед каждым испытанием будет проведена генеральная уборка и дезинфекция, а при входе у всех детей и организаторов будут измерять температуру», – сказала Каклюгина.

Она добавила, что на экзамене будет организована специальная рассадка выпускников – в шахматном порядке. Во избежание очереди вход на экзамены будет проходить по графику. Также на каждом пункте проведения ЕГЭ разместят дозаторы с антисептиком. Все организаторы будут в масках и перчатках, предварительно они сдадут тест на коронавирус.

Первые экзамены пройдут в регионе уже 3 июля – по литературе, географии и информатике.

Ребята, которые по уважительным причинам не сдадут ЕГЭ в июле, смогут сдать экзамены в доппериод их проведения в августе.