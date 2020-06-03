РИАМО - 3 июн. В Люберцах сотрудники уголовного розыска совместно с ФСБ задержали 49-летнего жителя, подозреваемого в незаконном хранении боеприпасов, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

«При обыске в квартире злоумышленника полицейскими обнаружено и изъято более 1,5 тысячи патронов калибра 7,62», – сказала начальник пресс-службы областного главка МВД Татьяна Петрова.

Эксперты установили, что 20 патронов пригодны для выстрела, остальное изъято в рамках возбужденного уголовного дела.

По факту незаконного хранения возбуждено уголовное дело по статье 222 УК РФ. Злоумышленнику грозит лишение свободы на срок до восьми лет.

С подозреваемого взяли подписку о невыезде и надлежащем поведении.