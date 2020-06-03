РИАМО - 3 июн. Шесть мобильных бригад Московской областной аварийно-восстановительной службы (ГКУ МО «МОС АВС») с мощным насосным оборудованием продолжают работы по ликвидации последствий непогоды в Подмосковье, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

В работах задействовано более 100 специалистов. На текущий момент остановлен прирост воды в Нахабине и полностью откачена вода с проезжей части. На 6-м километре Осташковского шоссе продолжаются работы по устранению подтопления в частном секторе и на шоссе. Уровень воды находится на отметке ниже 50%, подтопление проезжей части полностью ликвидировано.

«По поручению губернатора (Андрея Воробьева - ред.) в настоящее время в Московской области коммунальными службами региона ведется круглосуточная работа по ликвидации последствий подтопления. Объем откаченной воды уже измеряется в тысячах кубометров», — отметил министр жилищно-коммунального хозяйства региона Антон Велиховский.

Он подчеркнул, что в каждом городском округе определены ответственные дежурные и сформирован реестр наиболее проблемных точек для контроля.

«Ежечасно мы получаем обновленную информацию с территорий и внимательно отслеживаем обращения граждан по текущей ситуации», — отметил министр.

В городской округ Истра на ликвидацию подтоплений в районе каскадных прудов Рычково привлечены силы Щелковского водоканала. Для снижения уровня воды задействованы две дополнительные мощные насосные станции и спецтехника.

Ранее оперативные группы МОС АВС провели мониторинг 64 объектов ЖКХ в 16 муниципальных образованиях расположенные в зонах наиболее вероятного затопления. По проверенным объектам жизнеобеспечения населения в настоящее время подтоплений не зафиксировано.