РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 3 июн. Объем производства на заводе по изготовлению металлических дверей «Ле-Гран» в Подольске упал в два раза из-за пандемии коронавирусной инфекции, сообщил «РИАМО в Подольске» главный инженер компании Валерий Апаев.

Завод «Ле-Гран» был создан в 2001 группой инженеров. На протяжении около 20 лет он специализируется на изготовлении металлических дверей классов «Стандарт», «Комфорт» и «Премиум». Предприятие общей площадью 16 тысяч квадратных метров находится в Подольске.

«Двери, выпускаемые нашей компанией, регулярно модернизируются. Из-за пандемии и в связи с тем, что спрос на продукцию упал, практически вдвое снизился объем производства на предприятии. Ранее мы производили от 3 до 4 тысяч дверей в месяц. В настоящее время мы ожидаем, что объем производства будет составлять около 2 тысяч дверей в месяц», - сказал Апаев.

Он отметил, что надеется на то, что ситуация к концу августа текущего года нормализуется, и предприятие снова выйдет на прежнюю мощность. Тем не менее, главной задачей стало сохранение рабочих мест, и даже в пик пандемии рабочие места сохранились.