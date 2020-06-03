РИАМО (БАЛАШИХА) - 3 июн. Четыре дополнительных номера для обращений жителей заработали в центре занятости городских округов Балашиха и Реутов, сообщается на странице администрации Балашихи в соцсети «ВКонтакте».

«В центр занятости населения городских округов Балашиха и Реутов можно позвонить по телефонам: 8(929)929-14-18, 8(929)929-28-72, 8(929)929-40-47, 8(929)926-21-62», - говорится в сообщении.

Также во время пандемии коронавируса в центре занятости работает горячая линия, на которую можно обратиться в случае, если вам или тем, кого вы знаете, нужна помощь: 8(495)521-80-98.

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Текстовая трансляция

3 ИЮНЯ

- Цена масок в московском метро снизилась до 20 рублей за штуку. Маски и перчатки можно купить более чем на 50 станциях.

- Салоны красоты, бани, парикмахерские Подмосковья, в которых не будут соблюдать требования приема клиентов во время пандемии коронавируса, будут наказаны штрафом. За игнорирование новых требований придется заплатить до 300 тысяч рублей, при серьезных нарушениях заведения ждет закрытие на 90 суток,

- За сутки в России зарегистрировали 8 536 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 736 заболевших. В Москве - 1 842.

- Еще 502 пациента вылечились от коронавируса в Подмосковье. Все они выписаны после получения отрицательных результатов исследования на коронавирусную инфекцию.

- В Москве скончался еще 61 пациент с коронавирусом. Москвичам при появлении признаков ОРВИ следует вызвать врача на дом.