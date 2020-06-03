РИАМО - 3 июн. Региональное информационное агентство Московской области (РИАМО) проводит конкурс для своих читателей в соцсети «ВКонтакте», победители получат три набора книг «Первой редакции Эксмо».

В каждом наборе пять топовых новинок, которые будут представлены на книжном фестивале «Красная площадь» с 6 по 8 июня. Это «Заветы» Маргарет Этвуд, «Сальса, Веретено и ноль по Гринвичу» Ширин Шафиевой, «Смерть в стекле» Джесс Кидд, «Все меняется» Элизабет Джейн Говард и «Три ступени вверх» Олега Роя.

Чтобы принять участие в розыгрыше, надо подписаться на «РИАМО в Подмосковье» и «Первую редакцию Эксмо» , а также сделать репост конкурсного сообщения.

Победителей редакция РИАМО выберет случайным образом 7 июня при помощи приложения «Конкурсы». Призы будут доставлены за счет организаторов. Итоги розыгрыша появятся в комментариях под постом.

Важно: профиль участников розыгрыша должен быть открыт. Редакция оставляет за собой право исключить из списка победителей аккаунты, в которых было более пяти конкурсных репостов за последние 30 дней.

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