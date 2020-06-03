РИАМО (МЫТИЩИ) - 3 июн. Мытищинской городской клинической больнице передали «Коробку храбрости» с книгами, раскрасками для пациентов, находящихся на лечении в инфекционном отделении для детей, сообщается в Instagram-аккаунте МГКБ.

В среду Мытищинскую городскую клиническую больницу посетили депутаты фракции «Единая Россия» совета депутатов Мытищ во главе с председателем совета депутатов, секретарем местного отделения партии Андреем Гореликовым.

«Нам, взрослым, находится в больнице непросто, а дети испытывают стресс. Уделяя внимание книгам, раскраскам, дети легче переносят процесс лечения. Поэтому мы поддерживаем этот проект и всем небезучастным людям предлагаем присоединиться к его проведению. Никто из нас не знает, что произойдет с нами, нашими детьми. И в непростой ситуации хочется помочь тем, кто оказался в трудной жизненной ситуации», - сказал Гореликов.

Такая «Коробка храбрости» сформирована в рамках реализуемого «Единой Россией» в больницах Московской области проекта «Добрая комната». До пандемии таких комнат было открыто более 40, в Мытищинской ГКБ ее открыли в прошлом году. Все они были укомплектованы детской мебелью, игрушками, чтобы у маленьких пациентов, находящихся на лечении в стационаре, была возможность заняться творчеством.

В беседе с депутатами «Единой России» совета депутатов Мытищ заведующий инфекционным отделением для детей Мытищинской ГКБ Юрий Михайлюк рассказал о проведенном ремонте в здании отделения, о маленьких пациентах, которые проходят лечение.

Заведующая поликлиникой №2, член местного политсовета Мытищинского отделения партии «Единая Россия» Любовь Кикоть отметила, что детей такие подарки радуют.

«Сегодня у детишек есть все, чтобы они чувствовали себя почти, как дома, и даже творчески реализовывались», - сказала Кикоть.

Накануне в Мытищинскую городскую клиническую больницу по линии «Единой России» была доставлена питьевая вода. Это более 1,5 тысячи бутылок. Все медицинские работники признательны и благодарны за воду и за помощь, которую оказывает партия «Единая Россия» и компания «Черноголовка».