РИАМО - 3 июн. Пассажиры «Мострансавто» с начала года забыли около 1,5 тысячи вещей в автобусах, на автовокзалах и станциях, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

«Среди находок — вставная челюсть, новые туфли и банные принадлежности», — отмечается в материале.

Чаще всего пассажиры забывают транспортные карты, социальные карты жителя Подмосковья и Москвы, банковские карты, документы и кошельки. Кроме этого, работники находят рюкзаки и зонты.

Ведомство напоминает, что в случае обнаружения бесхозных вещей об этом обязательно нужно сообщить водителю.