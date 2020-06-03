РИАМО - 3 июн. Музей фарфоровых изделий знаменитого завода Юсупова планируют открыть в Государственном музее-усадьбе «Архангельское» в подмосковном Красногорске в 2020 году, сообщил в среду директор учреждения Вадим Задорожный.

«В этом году планируется открытие нового большого музея, в котором будет выставлен Юсуповский фарфор», - сказал Задорожный.

Он отметил, что на территории музея ведутся работы по благоустройству, обновляется входная группа.

«У нас идет реставрация дворца. В следующем году будет реставрация дворца снаружи», - заключил Задорожный.

Дворцово-парковый ансамбль в стиле классицизм полностью сложился в первой трети XIX века. На территории «Архангельского» расположены дворец, итальянские террасы с коллекцией скульптур, французский сад с большими и малыми архитектурными формами, храм-усыпальница «Колоннада» и единственный в мире театр, построенный по проекту выдающегося итальянского художника Пьетро Гонзага.