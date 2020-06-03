РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 3 июн. В период с 1 по 31 мая полицейские Щелкова зарегистрировали более 7 тысяч сообщений от граждан, 102 из них касались совершенных преступлений, 93 из которых раскрыли, говорится в сообщении пресс-службы МУ МВД России «Щелковское».

За этот период полицейские зарегистрировали 27 случаев тяжких и особо тяжких преступлений, в 18 случаях установлены совершившие их лица.

«Кроме этого, задержано три лица, находившихся в федеральном розыске», - говорится в сообщении.

Из наиболее значимых преступлений оперативники раскрыли одно убийство, три факта умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, три грабежа, три мошенничества, 24 кражи, из них три квартирные, шасть фактов сбыта наркотических средств и психотропных веществ, шесть фактов организации незаконной миграции.