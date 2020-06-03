РИАМО – 3 июн. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что РФ никогда не станет инициатором применения ядерного оружия, сообщает Газета.ru.

Официальный представитель Кремля обратил внимание на то, что об этом сказано в стратегии ядерного сдерживания, опубликованной накануне.

«При этом подчеркивается, что Россия никогда не может быть и не будет инициатором использования ядерного оружия», — отметил Песков.

Накануне президент России Владимир Путин подписал указ об Основах государственной политики в области ядерного сдерживания. В документе прописаны условия применения ядерного оружия.