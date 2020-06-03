РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 3 июн. Завод по производству металлических дверей «Ле-Гран» в Подольске получил отсрочку по кредиту на шесть месяцев для сохранения рабочих мест, сообщила «РИАМО в Подольске» начальник юридического отдела предприятия Варвара Фомичева.

«В период пандемии кризис затронул многие предприятия, в том числе как малый, так и средний бизнес. Наше предприятие не исключение. Основной нашей задачей стало сохранение численности сотрудников. Работали в этот период мы в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами. Главное, с чем мы столкнулись - падение спроса на нашу продукцию, в связи с тем, что стройплощадки и торговые точки были закрыты», - сказала Фомичева.

По ее словам, в настоящее время от финансово-кредитной организации предприятие получило отсрочку по кредиту на шесть месяцев, которая дала возможность сосредоточиться на выплате заработной платы сотрудникам и временно не платить обязательный платеж по кредиту.

Она добавила, что всего на предприятии трудится более 150 человек. В настоящее время численность кадров сохраняется.