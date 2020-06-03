РИАМО (БАЛАШИХА) - 3 июн. Специалисты министерства экологии и природопользования Московской области привлекут к административной ответственности виновных за загрязнение реки Малиновка в подмосковной Балашихе, сообщается на портале «Добродел».

Житель Балашихи написал на портал «Добродел» жалобу о нарушении использования и охраны водных объектов в районе Полтевского шоссе на реке Малиновка. Он отметил, что запах от воды, как от септика, она темного оттенка, есть пена. По его предположению, кто-то сливает стоки в реку.

«Министерство экологии и природопользования Московской области рассмотрело обращение по вопросу сброса сточных и загрязняющих веществ в водный объект реки Малиновка, расположенный в городском округе Балашиха. Факты подтвердились, возбуждено дело об административном правонарушении», - сказал заведующий Восточным отделом управления государственного экологического надзора Дмитрий Бакаев.

Он поблагодарил жителя за неравнодушное отношение к окружающей среде и добавил, что проводится административное расследование, по результатам которого будут приняты меры в соответствии с действующим законодательством.

Портал «Добродел» был запущен в 2015 году для обратной связи с жителями округов Московской области и оперативного решения проблем на местах.